به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، واشنگتن از ژانویه مجموعه‌ای ویرانگر از تحریم‌های جدید و محاصره نفتی علیه کوبا را آغاز کرده است که اقتصاد را تحت فشار قرار داده و باعث خاموشی‌های گسترده و کمبود مایحتاج شده است.

تدروس آدهانوم گبریسوس در فضای مجازی نوشت: "من تازه از کوبا برگشتم و از آنچه دیدم ناراحت شدم. " راهرو‌های بیمارستان پر از دست‌های کوچکی است که امید‌های بزرگی در سر دارند. کارکنان بهداشت هر آنچه دارند را می‌دهند. کودکان هرگز نباید هزینه اختلافات سیاسی را بپردازند. "

تدروس افزود: «از ایالات متحده می‌خواهم که تحریم‌ها را، به خاطر خودشان هم که شده، لغو کند.»

تدروس در هفته جاری اعلام کرد که امید به زندگی در این جزیره از ۷۸.۸ سال در سال ۲۰۲۰ به ۷۴.۴ سال در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ این نخستین افت در این شاخص از زمان آغاز ثبت آمار‌ها در سال ۱۹۵۰ به شمار می‌رود.

ارقام مربوط به سال ۲۰۲۵، پیش از اعمال محاصره سوختی ایالات متحده در ماه ژانویه ثبت شده‌اند. این محاصره که در ادامه تحریم‌های تجاری شش‌دهه‌ای ایالات متحده صورت گرفته، وخیم‌ترین بحران دهه‌های اخیر در کوبا را به‌شدت تشدید کرده و خدمات دولتی را تا مرز فروپاشی کشانده است.