در پی شیوع محدود آنفلوآنزا و با هدف پیشگیری از گسترش بیماری، دو دبستان در شهرستان بابل تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بابل از تعطیلی دو دبستان در این شهرستان به علت شیوع محدود آنفلوآنزا خبر داد.

در اطلاعیه مدیریت آموزش و پرورش بابل آمده است: این تصمیم بر اساس دستورالعمل‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از گسترش بیماری اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، دبستان دخترانه علی‌اصغر فامیلی و دبستان پسرانه شاهد، دو مدرسه‌ای هستند که به دلیل شرایط پیش‌آمده تعطیل شده‌اند.

مدیریت آموزش و پرورش بابل اعلام کرد: از مجموع ۵۰۰ مدرسه این شهرستان، فقط همین دو مدرسه تعطیل شده‌اند و فعالیت آموزشی سایر مدارس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی طبق روال عادی ادامه دارد.

در این اطلاعیه از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواسته شده است برای اطلاع از آخرین وضعیت مدارس، اطلاعیه‌های رسمی آموزش و پرورش شهرستان بابل را دنبال کنند.