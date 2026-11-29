تسریع در احدث پل دوم مرزی میلک و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی این گذرگاه، از اقدامات مهمی است که می‌تواند در کاهش گلوگاه‌های تردد، تسهیل مبادلات و ارتقای نقش این مرز در تجارت دو کشور ایران و افغانستان مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در یک سال اخیر، تقویت زیرساخت‌های عمرانی و مرزی با هدف تسهیل تردد، ارتقای ظرفیت جابه‌جایی کالا و تقویت ارتباطات منطقه‌ای دنبال شده و این اقدامات، زمینه مناسب‌تری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان فراهم کرده است.

عطالله اکبری افزود: موقعیت جغرافیایی سیستان و بلوچستان و هم‌جواری آن با افغانستان، ضرورت نگاه فراتر از مرز‌های جغرافیایی و توجه به زیرساخت‌ها به‌عنوان بستر توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و زیرساختی استان در یک سال گذشته افزود: ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و مرزی، بهبود مسیر‌های دسترسی و تقویت امکانات موردنیاز برای تردد ناوگان تجاری از جمله محور‌هایی است که در مسیر توسعه زیرساخت‌های استان مورد توجه قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین توسعه ارتباطات ریلی و اتصال شبکه حمل‌ونقل دو کشور را از موضوعات مهم در تقویت پیوند‌های اقتصادی منطقه دانست و گفت: تکمیل و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و مرزی در کنار هماهنگی‌های اجرایی دو طرف، می‌تواند ظرفیت‌های ترانزیتی سیستان و بلوچستان را بیش از گذشته در خدمت مبادلات منطقه‌ای قرار دهد.

اکبری با اشاره به ضرورت هماهنگی میان توسعه زیرساخت‌ها و نیاز‌های عملیاتی مرز خاطرنشان کرد: ساماندهی تردد ناوگان تجاری، تفکیک مسیر‌های عبور خودرو‌های باری از تردد عمومی و توسعه امکانات مرزی باید متناسب با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.