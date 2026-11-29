گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان می‌دهد تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته کاری منتهی به ۴ آذر از ۸۰۲ هزار کد فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۴ آذر ۱۴۰۵، سهم حقیقی‌ها ۲،۱۸۸،۰۴۶ میلیارد ریال (۶۶.۵ درصد)، حقوقی‌ها ۳۵۱،۴۳۴ میلیارد ریال (۱۰.۷ درصد) و صندوق‌های سهامی ۲۴۲،۰۵۹ میلیارد ریال (۷.۴درصد) بود.

در هفته گذشته تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کد‌های دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۸۰۲،۸۸۰ نفر بود که به تفکیک ۸۰۰،۴۷۷ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و ۲،۴۰۳ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. فلزات اساسی، ۲. محصولات شیمیایی و ۳. فرآورده‌های نفتی، جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمار‌ها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۵ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.