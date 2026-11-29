برنامه میدانی «خط اول» در رادیو فرهنگ روایتگر همبستگی و حضور آگاهانه مردم در میادین پایتخت است و برنامه «نیستان» نیز با بخش‌های متنوعی درباره موسیقی دستگاهی ایران و مفاخر این عرصه روی آنتن می‌رود.

بازتاب حضور میدانی در «خط اول» و مرور مفاخر موسیقی در «نیستان»

بازتاب حضور میدانی در «خط اول» و مرور مفاخر موسیقی در «نیستان»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده و میدانی «خط اول» تولید گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، با استقرار در نقاط مختلف پایتخت همچون میدان‌های جمهوری، ولی‌عصر (عج) و فلسطین، بازتاب‌دهنده حضور آگاهانه مردم در دفاع از منافع ملی و مقابله با جنگ روانی دشمن است.

محسن حبیبی ، مدیر رادیو فرهنگ ، هدف از اجرای این طرح را عبور از حصار استودیو‌ها و حضور بی‌واسطه در کانون رویداد‌ها عنوان کرد. این برنامه پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ به‌صورت میدانی پخش می‌شود.

همچنین برنامه «نیستان» از هفتم تا یازدهم آذر، هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۲ به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و اجرای رضا مهدوی روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

این برنامه شامل بخش‌های مختلفی همچون گفت‌و‌گو با محسن حسینی در حوزه خلاقیت موسیقایی، شناخت موسیقی دستگاهی با صدای زنده‌یاد محمدرضا لطفی، بررسی آثار و زندگی دکتر محمد سریر در بخش «مفاخر موسیقی ایران»، اخبار موسیقی با نسترن اسکندرپور، موضوع موسیقی و خانواده با حضور دکتر امید قبادی و بخش «تکنوازان» است.