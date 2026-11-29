معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس تاکید کرد: مصرف مشروبات الکلی، حتی در مقادیر کم، می‌تواند سلامت مغز و عملکرد سیستم عصبی را مختل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به حوادث تلخ روز‌های اخیر و مسمومیت صد‌ها نفر اظهار کرد: گاهی آنچه با وعده خوش‌گذرانی و لذت زودگذر عرضه می‌شود، می‌تواند بهای سنگینی داشته باشد؛ بهایی به قیمت جان انسان‌ها.

وی افزود: در هشت ماه گذشته، بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و یک میلیون و ۳۵۰ هزار بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شده است. همچنین در همین مدت، بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با جرائم تهیه و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا تصریح کرد:، اما آنچه بیش از آمار کشفیات نگران‌کننده است، پیامد‌های تلخ و گاه جبران‌ناپذیر مصرف این مواد است.

وی خاطرنشان کرد: تنها طی ۱۰ روز گذشته، متأسفانه ۴۶۶ نفر در پنج استان کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت شده‌اند که از این تعداد، تاکنون ۳۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی نیز همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: پلیس در واکنش به این حوادث، اقدامات عملیاتی و مقابله‌ای خود را تشدید کرده است و در روز‌های گذشته، ۳۰ نفر از عوامل اصلی تولید و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز دستگیر و حدود ۲۷ هزار لیتر از این مشروبات کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه این حوادث تنها بخشی از واقعیت تلخ و نگران‌کننده مصرف مشروبات الکلی در کشور است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز افراد دیگری در نقاط مختلف کشور بر اثر مصرف این مواد جان خود را از دست داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا تصریح کرد: نکته مهم این است که مصرف الکل، فارغ از نوع و منشأ آن، صرفاً سلامت جسمانی را تهدید نمی‌کند؛ بلکه بر عملکرد مغز، قدرت تصمیم‌گیری، قضاوت و کنترل هیجانات نیز تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث رانندگی، رفتار‌های پرخطر و خشونت‌آمیز شود.

وی افزود: از سوی دیگر، مشروبات الکلی دست‌ساز و غیراستاندارد ممکن است حاوی ترکیبات سمی، از جمله متانول باشند؛ ماده‌ای بسیار خطرناک که حتی مقادیر اندک آن می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر عصبی، نابینایی و در نهایت مرگ منجر شود.

سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پیام ما به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این مواد کاملاً روشن است: پلیس اجازه نخواهد داد سودجویی و منفعت‌طلبی شبکه‌های غیرقانونی، به بهای جان و سلامت شهروندان تمام شود و مبارزه بی‌امان پلیس با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و سوداگران مرگ با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با افزایش آگاهی، گفت‌وگوی مؤثر با فرزندان و نظارت مسئولانه بر رفتار و روابط اجتماعی آنان، نسبت به پیشگیری از گرفتار شدن جوانان در دام این مواد خطرناک، حساس و هوشیار باشند.