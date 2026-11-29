معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از افزایش فعالیت ویروس‌های تنفسی با شروع فصل سرما خبر داد و بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، به‌ویژه در مدارس و مهدکودک‌ها، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با اشاره به آغاز فصل سرما و تشدید فعالیت ویروس‌های تنفسی اظهار کرد: روند بیماری‌های تنفسی در استان به‌صورت روزانه رصد و پایش می‌شود و بر اساس نتایج بررسی ۱۳۵ نمونه اخذشده از بیماران دارای علائم حاد تنفسی در مراکز درمانی استان در هفته گذشته، ۹.۶ درصد نمونه‌ها از نظر آنفلوانزا و ۲.۲ درصد از نظر کووید مثبت بوده که روند افزایشی تعداد موارد ابتلا را نسبت به هفته‌های گذشته نشان می‌دهد. همچنین موارد شناسایی‌شده آنفلوانزا مربوط به تایپ‌های A و B بوده است.

وی افزود: بیشترین موارد ابتلا در گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال مشاهده شده است که این موضوع ضرورت توجه جدی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس، مهدکودک‌ها و سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را دوچندان می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تأکید بر لزوم پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی در محیط‌های آموزشی تصریح کرد: ایجاد تهویه مناسب در کلاس‌های درس، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در کلاس‌های درس و سرویس‌های ایاب و ذهاب و همچنین خودداری دانش‌آموزان دارای علائم تنفسی از حضور در کلاس درس، حداقل به مدت پنج روز، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

دکتر صادقیه اهری با تأکید بر مسئولیت همگانی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و پرتردد، تهویه مناسب فضا‌های بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه و استراحت در منزل هنگام بروز علائم بیماری، از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی است.

همچنین توصیه می‌شود شهروندان در صورت بروز علائم شدید یا تشدید علائم بیماری، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

وی در پایان با توجه به تامین واکسن آنفلوانزا برای مادران باردار و گروه‌های پرخطر (افراد دارای بیماری زمینه‌ای و نقص ایمنی و..) استان، بر مشارکت جدی‌تر گروه هدف واکسیناسیون با مراجعه به واحد بهداشتی محل سکونت تاکید نمود.