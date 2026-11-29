۲۷۳ شب تداوم اجتماعات شبانه مردم در شهر‌های استان اصفهان

مردم شهر‌های استان اصفهان در دویست‌وهفتادوسومین شب اجتماعات مردمی، بر همبستگی ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸ کد خبر : ۵۹۷۹۶۳۵