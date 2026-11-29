۲۷۳ شب تداوم اجتماعات شبانه مردم در شهرهای استان اصفهان
مردم شهرهای استان اصفهان در دویستوهفتادوسومین شب اجتماعات مردمی، بر همبستگی ملی و پایبندی به آرمانهای انقلاب تأکید کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸ کد خبر : ۵۹۷۹۶۳۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این اجتماعات در میدانهای شهرهای استان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شدو حضور بانوان نیز از جلوههای این گردهماییها بود.
شرکتکنندگان با یادآوری ایثارگریهای دوران دفاع مقدس، نقش زنان در پشتیبانی از جبههها و مدیریت خانواده را از جلوههای پایداری ملت دانستند.
آنان همچنین حضور و حمایت بانوان در دوران جنگ تحمیلی را الگویی برای ایستادگی در برابر تهدیدهای امروز عنوان و بر حفظ وحدت و انتقال تجربههای دوران مقاومت به نسلهای آینده تأکید کردند.
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