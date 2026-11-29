پخش زنده
امروز: -
هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ یک فرانسه با برتری پاری سن ژرمن مقابل لوریان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
آنژه ۲ - ۵ لانس
لوآور ۱ - ۳ استراسبورگ
لومان ۲ - ۱ لیل
نیس ۴ - ۱ تروآ
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ لوریان (گلها: سنی مایولو در دقیقه ۳۲ و عثمان دمبله ۶۷)
* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:
اوسر - المپیک مارسی
تولوز - رن
المپیک لیون - موناکو
- در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۹ امتیاز در صدر است و تیمهای اف ث پاری با ۲۳، برست و لیل با ۲۱ و المپیک لیون با ۲۰ امتیاز دوم تا پنجم هستند.