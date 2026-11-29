به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آنژه ۲ - ۵ لانس

لوآور ۱ - ۳ استراسبورگ

لومان ۲ - ۱ لیل

نیس ۴ - ۱ تروآ

پاری سن ژرمن ۲ - ۰ لوریان (گل‌ها: سنی مایولو در دقیقه ۳۲ و عثمان دمبله ۶۷)

* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:

اوسر - المپیک مارسی

تولوز - رن

المپیک لیون - موناکو

- در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های اف ث پاری با ۲۳، برست و لیل با ۲۱ و المپیک لیون با ۲۰ امتیاز دوم تا پنجم هستند.