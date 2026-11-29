رئیس کل دادگستری استان کرمان در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، بر لزوم تغییر رویکرد از "تمرکز صرف بر مجازات متهم" به "اولویت در شناسایی و استیفای حقوق مال‌باختگان" تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ دادخدا سالاری در ششمین نشست شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی با بیان اینکه دغدغه اصلی مردم در پرونده‌های اقتصادی، بازگشت سرمایه‌های از دست رفته است، اظهار کرد: هنر دستگاه قضایی صرفا صدور حکم مجازات و روانه کردن متهم به زندان نیست؛ بلکه هنر اصلی ما در این پرونده‌ها، شناسایی، ردیابی و توقیف اموالی است که ممکن است توسط مجرمان به نام نزدیکان یا اطرافیان منتقل شده باشد.

وی خطاب به اعضای حاضر در جلسه و مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها افزود: نباید اجازه دهیم اموال حاصل از جرم، دست‌به‌دست شده یا از دسترس قانون خارج شود؛ زیرا متهمان معمولا پیش از دستگیری یا در حین رسیدگی، اقدام به انتقال اموال خود به نام بستگان می‌کنند تا پس از گذراندن دوران حبس، با خیال آسوده از ثروت‌های نامشروع خود بهره‌مند شوند و ما باید این حربه را از دست آنان بگیریم و اجازه ندهیم که اموال مال‌باختگان در پنهان بماند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به معضل انباشتگی زندان‌ها و لزوم تسریع در روند رسیدگی‌ها، تصریح کرد: توقیف اموال باید در اولویت نخست دستور کار قضات و ضابطان قرار گیرد؛ اگر اموال در اختیار حاکمیت قرار گیرد، امکان جلب رضایت شکات و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود و در غیر این صورت، تنها خروجی پرونده، زندانی شدن فرد و سرگردانی مال‌باختگان خواهد بود.

سالاری در پایان با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات قاطع و فوری در پرونده‌های مهم، از دادستان‌ها خواست تا با نظارت هفتگی بر روند شناسایی اموال و پیگیری پرونده‌ها، از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

وی افزود: هیچ پرونده‌ای نباید بدون اتخاذ تصمیم روی میز باقی بماند و مجموعه قضایی استان باید با قاطعیت در مسیر احقاق حق مردم گام بردارد.