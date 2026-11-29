به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، بررسی قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی نشان می‌دهد امروز نرخ سیمان در بیشتر محصولات ثابت مانده، اما بازار میلگرد و تیرآهن تغییرات متفاوتی را تجربه کرده است.

در بازار تیرآهن، بیشتر محصولات بدون تغییر قیمت عرضه شدند؛ با این حال، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان رسید و تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۲۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین تیرآهن ۱۶ یزد با هزار تومان افزایش، ۱۲۰ هزار تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با ۲ هزار تومان رشد، ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان معامله شد.

در ادامه معاملات بازار، تیرآهن ۱۶ نرمال با نرخ ۱۲۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفربناب با نرخ ۱۱۳ هزار و ۲۷۲ تومان معامله شد.

در سایر محصولات، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان، تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد.

قیمت میلگرد در بازار

امروز در بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان رسید و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد نیز با ۳ هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با هزار و ۳۰۰ تومان افزایش به ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار کاوه تیکمه‌داش با ۷۰۰ تومان افزایش به ۱۱۲ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در مقابل، میلگرد ۱۲ قائم‌رازی با ۵۰۰ تومان کاهش، ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان معامله شد.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان امروز با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A ۳ ظفربناب با نرخ ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه شد.

در سایر محصولات، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن ۱۲۳ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با 2 هزار تومان رشد بها، ۱۱۵ هزار تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

قیمت سیمان در بازار

در بازار سیمان نیز قیمت‌ها عمدتاً بدون تغییر باقی ماند.

سیمان پاکتی شاهرود با نرخ ۳۳۴ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۳۱۴ هزار تومان عرضه شد.

همچنین سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۷۳ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۷۹ هزار تومان و سیمان پاکتی خزر با نرخ ۲۸۶ هزار تومان معامله شد.

امروز (۸ آذر ۱۴۰۵)، سیمان پاکتی خمسه ۲۸۱ هزار تومان، سیمان پاکتی هگمتان ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

سیمان پاکتی زنجان با نرخ ۲۶۷ هزار تومان، سیمان پاکتی نیزار با قیمت ۲۷۲ هزار تومان و سیمان پاکتی مرکب ۲۴۹ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.