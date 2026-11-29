به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه هشتم آذر ماه با میانگین ۱۵۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار گرفت.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۵۹، احمدآباد ۱۶۳، خیابان‌ انقلاب ۱۷۳، استانداری اصفهان و خیابان کاوه ۱۵۷، ملک‌شهر ۱۶۰، خیابان پروین اعتصامی ۱۶۱، بزرگراه خرازی ۱۸۶، دانشگاه صنعتی ۱۵۳، رهنان ۱۵۶، سپاهان‌شهر ۱۵۲، خیابان فرشادی ۱۶۸، خیابان فیض ۱۵۸، کردآباد ۱۷۰، شهرک منتظری ۱۵۲ و ولدان ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۱۰، زینبیه ۱۲۷، محور شرق اصفهان ۱۱۴ و میرزا طاهر ۱۴۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین هوا در شاهین شهر و قهجاورستان برای گروه های حساس ناسالم است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که تا فردا دوشنبه نهم آذرماه به دلیل استمرار سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان ادامه خواهد داشت اما از شامگاه فردا یک سامانه بارشی از سمت غرب و جنوب استان فعال می‌شود و تا روز پنجشنبه به تناوب مناطق مختلف استان را در بر خواهد گرفت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.