رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج ـ تهران و ساوه ـ تهران و همچنین محور شهریار ـ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در صبح یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده ساسانی تا پل کلاک و وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده احمدآباد و همچنین محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی نیا به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های جاده‌ای اطلاع پیدا کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.