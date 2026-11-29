مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم، ۷۲ حلقه لاستیک سنگین قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال را در یک کامیونت کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۷۲ حلقه لاستیک سنگین قاچاق و فاقد مجوز در یک کامیونت در جاده قدیم قم - تهران خبر داد.

سردار منوچهر نصیری اظهار داشت که مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان گشت‌زنی، این خودروی مشکوک را توقیف و پس از بازرسی، محموله مذکور را کشف کردند که ارزش تقریبی آن ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود که در این عملیات یک نفر دستگیر شده و طبق اعلام کارشناسان، تمامی لاستیک‌های کشف‌شده فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند.