بررسی اصلاحیه قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس
نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست رئیس مجلس به صورت حضوری و مجازی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به صورت حضوری و مجازی آغاز شد.
دستورکار نشست علنی به این شرح است:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهیهای عمومی