کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد و گذر ابر، در سواحل و جزایر مه صبحگاهی و در طول روز غبارمحلی مورد انتظار است.

آسمان هرمزگان، صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گذر ابر، ۸ آذر

آسمان هرمزگان، صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گذر ابر، ۸ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز شرایط جوی آرامی در استان پیش بینی می‌شود و فردا افزایش و گذر ابر در سطح استان با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق در تنگه هرمز، مناطق ساحلی و برخی جزایر خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز دریا نسبتا آرام و شرایط تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و از امشب، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج و روز‌های دوشنبه و سه شنبه (۹ و ۱۰ آذر) این شرایط دریایی تداوم خواهد داشت.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

او افزود: از لحاظ دمایی در سه روز آینده، تغییرات دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.