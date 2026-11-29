استاندار کرمان گفت: آخرین آمار دریافتی نشان می‌دهد وضعیت آنفلوآنزا در استان تقریباً مشابه سال گذشته است، با این حال، با توجه به شرایط موجود، مراقبت و کنترل بیشتری در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ استاندار کرمان گفت: آخرین آمار دریافتی نشان می‌دهد وضعیت آنفلوآنزا در استان تقریباً مشابه سال گذشته است، با این حال، با توجه به شرایط موجود، مراقبت و کنترل بیشتری در حال انجام است.

دکتر محمدعلی طالبی یکشنبه هشتم آذرماه در گفت‌و‌گو با رادیو کرمان درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان گفت: مراقبت‌های لازم در زمینه آنفلوآنزا در سطح آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال انجام است و برای تعطیلی مدارس نیز الگوی ملی مشترک وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش مبنا قرار گرفته است.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، شرایط موجود تاکنون به حدی نبوده است که مطابق دستورالعمل، تعطیلی مدارس ضرورت داشته باشد؛ با این حال، در برخی شهرستان‌ها با هدف اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها و تأمین آرامش، مدارس تعطیل شده‌اند.