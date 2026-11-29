در پی پیام راهبردی رهبر انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی درباره اهمیت حیاتی توسعه علوم پایه، ۳۷۶۳ استاد، پژوهشگر و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، با امضای یک بیانیه ملی ضمن تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، آمادگی قاطع خود را برای تحقق مرجعیت علمی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی پیام راهبردی رهبر انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی در روز ۴ آبان پیرامون اهمیت حیاتی توسعه علوم پایه، ۳۷۶۳ نفر از استادان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، با امضای یک بیانیه ملی ضمن تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، آمادگی قاطع خود را برای تحقق مرجعیت علمی اعلام کردند.

در متن این بیانیه راهبردی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«برای رشد علوم پایه و علوم انسانی در کشور برنامه جدی و عملی دقیق وجود داشته باشد. رشد و توسعه علوم پایه از قبیل فیزیک، شیمی، علوم زیستی، و ریاضی به عنوان پایه‌های اصلی سایر علوم و فناوری‌های کاربردی، پیشران پیشرفت علمی و فناوری کشور است. هر ملتی که به جایی رسیده، از علوم پایه رسیده و کشور بدون توسعه در این علوم، همواره عقب می‌ماند.

ما اساتید علوم پایه و دانشگاه‌های کشور، خداوند متعال را شاکریم که به مصداق «صالح بعد صالح»، رهبری دانشمند و فرزانه را نصیب مردم شریف و مبعوث ایران اسلامی فرمود که همچون رهبر شهید انقلاب با شناسایی دقیق جایگاه علوم و فراراهبرد «العلم سلطان»، بویژه علوم پایه در رشد و تعالی کشور، اهمیت این حوزه از علم و مرزشکنی در علوم پایه و کشف حقایق کشف‌نشده را به همه نخبگان و مسئولین گوشزد فرموده و مسیر رشد و شکوفایی ایران عزیز را در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی مشخص کرده‌اند؛ لذا ضمن تشکر و قدردانی از رهنمود‌های خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اعلام تبعیت از آن پیشوای فرزانه، آمادگی کامل خود را برای اجرای منویات ایشان در رشد، پیشرفت و تعالی علوم پایه، تا تحقق مرجعیت علمی و تجدید مجد و عظمت علمی ایرانیان اعلام می‌داریم و بار دیگر به پیروی از معظم‌له تأکید می‌کنیم:

دست‌یابی به کشوری پیشرفته و تمدن‌ساز در گرو تلاش جهادگونه تمامی نخبگان علمی و فرهنگی کشور به‌ویژه در حوزه علوم پایه و بنیادی است.

همچنین ما اساتید و پژوهشگران کشور، ضمن ارج نهادن به این میثاق راهبردی، متعهد می‌شویم با برگزاری نشست‌های مستمر نخبگانی، تدوین نقشه‌راه عملیاتی و ارائه راهبرد‌های نوین در عرصه تحقیقات بنیادی برای کشف حقایق کشف‌نشده، عرصه تحقیقاتی پایه برای بسط و توسعه نظریه‌ها و عرصه تحقیقات کاربردی در مسیر خیزش علمی عمیق و پرشتاب و دستیابی به مرجعیت علمی با تمام توان گام برداشته و نیز پشتوانه فکری دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور باشیم.

از مسئولان دستگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری نیز انتظار می‌رود برای تحقق این امر مهم و به‌ویژه در تقویت «شورای ارتقا و تحول علوم پایه»، با برنامه‌ریزی دقیق کوتاه‌مدت و بلندمدت و حمایت‌های همه‌جانبه، زمینه لازم برای فعالیت‌های اساتید، پژوهشگران و دانشجویان این رشته‌ها را برای نقش‌آفرینی در طرح‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری عرصه‌های تحقیقاتی علوم پایه و همچنین اجرای برنامه‌های عملی دقیق در سطوح بالای منطقه و جهان فراهم سازند.

تاکنون ۳۷۶۳ نفر از استادان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور این بیانیه را امضا کرده‌اند که از این تعداد، ۹۷۲ نفر از استادان حوزه علوم پایه هستند. همچنین، ۳۴۰ نفر از امضاکنندگان دارای رتبه علمی استادتمام یا ممتاز هستند که ۱۵۰ نفر از آنان در حوزه علوم پایه فعالیت دارند. شمار دانشیاران امضاکننده نیز ۵۴۶ نفر است که از این میان، ۲۴۸ نفر از حوزه علوم پایه هستند.

روند جمع‌آوری امضا و همراهی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در سراسر کشور با این بیانیه همچنان ادامه دارد و از تمامی استادان و پژوهشگران ارجمند دانشگاه‌ها دعوت می‌شود جهت پیوستن به این میثاق علمی و ثبت امضای خود، به این لینک مراجعه کنند.