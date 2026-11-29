معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف، زنان خانه‌دار را سرمایه‌های خاموش کشور دانست و بر اهمیت نقش آنان در تربیت نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دیشب در آیین تکریم مادران حافظ‌پرور قرآنی ایران (مادران عرشی) که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، از ایثار خانواده‌های شهدا و صبوری آنان در عرصه‌های دفاعی قدردانی کرد.

بهروزآذر با اشاره به اهمیت نقش زنان در توسعه کشور، اظهار داشت: گر قرار است ایران عزیز به جایگاه شایسته خود برسد، برای پرواز موفق به دو بال مردان و زنان نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش‌های متنوع زنان در جامعه، از زنان در عرصه‌های علم، فناوری، پزشکی، آموزش و همچنین نقش حیاتی آنان در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح یاد کرد.

وی با تغییر لحن و تمرکز بر نقش خانوادگی، تصریح کرد: در کنار زنان فعال در عرصه‌های تخصصی، زنان خانه‌داری هستند که بار سنگین تربیت و پرورش نسل آینده را بر دوش می‌کشند و در واقع سرمایه‌های خاموش کشور محسوب می‌شوند. ما باید مفهوم والدگری و آموزش مهر و عشق به فرزندان را بیش از پیش قدر بدانیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه افزود: برنامه امروز برای پاسداشت یاد مادرانی برگزار شده است که با حفظ و پرورش حافظان قرآن، نقش مؤثری در جامعه ایفا کرده‌اند

معاون قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه تربیتی مادران، گفت: مادران برای فراهم کردن زمینه تربیت صحیح فرزندان باید پنج ویژگی اصلی شامل آمادگی جسمی، آمادگی روحی و روانی، علاقه به نقش مادری، ارتباط مؤثر با فرزندان و رعایت آداب اخلاق اسلامی را دارا باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی با اشاره به اهمیت الگو بودن مادران، افزود: مادران قرآنی باید صبر و استقامت را شعار خود قرار دهند و با استفاده از مفاهیم تدبیر و درایت در قرآن، تجربه‌های خود را به فرزندان منتقل کنند.

دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی استان قدس رضوی نیز در این مراسم با اشاره به پیوند عمیق قرآن و عترت در حرم مطهر رضوی، ضمن تأکید بر فعالیت‌های آموزشی و تفسیری این نهاد مقدس در حوزه دارالحافظ و دارالقرآن، بر اهمیت این پیوند در استان قدس رضوی تأکید کرد.