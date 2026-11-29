مردم قزوین در تجمعات مردمی، با اشاره به الگوگیری بانوان از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، بر نقش اثرگذار مادران و همسران در تربیت نسل‌های ایثارگر، حفظ بنیان خانواده و پشتیبانی از مدافعان کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، بانوی دو عالم، مردم در تجمعات مردمی استان قزوین با اشاره به جایگاه والای زن در فرهنگ اسلامی، از نقش مادران و همسران در تربیت نسل‌های آگاه، حفظ بنیان خانواده و پشتیبانی از مدافعان کشور سخن گفتند.

حاضران در این تجمعات، مادران را سرچشمه پرورش انسان‌های مؤمن، مسئولیت‌پذیر و ایثارگر دانستند و تأکید کردند که بخش مهمی از اقتدار و پایداری ایران، از دامان پاک مادران این سرزمین و تربیت نسل‌هایی شکل گرفته است که در بزنگاه‌های تاریخی پای دفاع از وطن ایستاده‌اند.

آنان همچنین با اشاره به نقش بی‌بدیل مادران و همسران در دوران جنگ و شرایط دشوار، صبر، همراهی و حمایت روحی و معنوی زنان را از عوامل مهم حفظ روحیه و استقامت خانواده‌ها برشمردند.

به گفته مردم، زنان ایرانی در کنار مسئولیت مهم مادری و همسری، همواره در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از کشور نیز حضوری اثرگذار داشته‌اند و این حضور، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و تأثیرگذاری آنان در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران است.



