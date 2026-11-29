به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، جواد رسولی، مدیرکل پست استان در بازدید از دفاتر پیشخوان در اردبیل از ثبت بیش از ۲۶ هزار ترافیک خدماتی در دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با شرکت پست طی آبان‌ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: توسعه ظرفیت دفاتر پیشخوان و تقویت همکاری با این مراکز، نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به خدمات پستی و تسهیل امور شهروندان دارد.

وی با تشریح عملکرد دفاتر پیشخوان دولت در آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با پست استان در این مدت موفق به ثبت ۲۶ هزار و ۲۳۸ ترافیک خدماتی شده‌اند که این میزان بیانگر جایگاه مهم این دفاتر در ساختار ارائه خدمات پستی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

رسولی با بیان اینکه دفاتر پیشخوان دولت یکی از ظرفیت‌های مهم برای گسترش دامنه خدمات پستی در سطح استان به شمار می‌روند، افزود: فعالیت این مراکز موجب شده است شهروندان برای دریافت بخشی از خدمات مورد نیاز خود دسترسی آسان‌تری داشته باشند و ارائه خدمات پستی در نقاط مختلف استان با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیرکل پست استان اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه شبکه خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی تصریح کرد: دفاتر پیشخوان به‌عنوان یکی از حلقه‌های ارتباطی میان مجموعه پست و مردم، نقش قابل توجهی در افزایش ظرفیت عملیاتی شبکه پستی دارند و عملکرد مناسب آنها می‌تواند در کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع ارائه خدمات و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان مؤثر باشد.

رسولی با قدردانی از تلاش و همراهی متصدیان دفاتر پیشخوان و کارکنان مجموعه پست استان بیان کرد: ثبت این میزان ترافیک خدماتی حاصل فعالیت مستمر و همکاری بخش‌های مختلف شبکه ارائه خدمات پستی است و بدون تعامل و هماهنگی میان مجموعه پست و دفاتر طرف قرارداد، دستیابی به چنین عملکردی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نیاز شهروندان به دریافت خدمات متنوع و دسترسی سریع‌تر به سرویس‌های پستی، تقویت زیرساخت‌های ارائه خدمات و استفاده مطلوب از ظرفیت دفاتر پیشخوان باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد تا مردم بتوانند بدون طی مسافت‌های طولانی و صرف زمان اضافی، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرکل پست استان اردبیل همچنین ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری، تقویت تعامل سازمانی با دفاتر پیشخوان و توجه به مطالبات و رضایتمندی مشتریان را از محور‌های مهم فعالیت این مجموعه عنوان کرد و گفت: صرف افزایش آمار خدمات ارائه‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی معیار موفقیت باشد، بلکه کیفیت خدمت‌رسانی، سرعت پاسخگویی و میزان رضایت مردم نیز باید همواره در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

رسولی خاطرنشان کرد: مجموعه پست استان تلاش می‌کند با بهره‌گیری بهتر از ظرفیت دفاتر پیشخوان و توسعه همکاری با فعالان این حوزه، روند ارائه خدمات را بهبود بخشد و زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات پستی را در سراسر استان فراهم کند.

وی تصریح کرد: ثبت ۲۶ هزار و ۲۳۸ ترافیک خدماتی در دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با پست اردبیل طی آبان‌ماه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده سهم قابل توجه این مراکز در چرخه خدمت‌رسانی پستی استان و ضرورت توجه به تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت آنهاست.