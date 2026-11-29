بانوان و دختران ایرانی، با آغاز جنگ تحمیلی سوم و اتحاد مقدس ایرانیان در برابر دشمنان، نقش پررنگی در تقویت مقاومت و رونق تجمعات شبانه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در آستانه سالروز میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن، بانوان و دختران ایرانی ۲۷۳ شب است که فراتر از مردان به عنوان کنشگر و هدایتگر به میدان آمده‌اند.

حاضران همچنین با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از نیرو‌های مسلح و رزمندگان جبهه مقاومت، همبستگی خود را با مدافعان امنیت و آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.