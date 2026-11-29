وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: پرداخت مطالبات گندمکاران به دقت کارشناسی شده و هیچ تخلفی انجام نشده و کسر حق بیمه مطابق با نص صریح قانون بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به ورود دیوان محاسبات به موضوع مطالبات گندم‌کاران و ابهام مطرح‌شده در خصوص مبلغ نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت)، تأکید کرد: این موضوع با بررسی‌های دقیق کارشناسی تعیین‌تکلیف شده و هیچ‌گونه تخلفی در فرآیند پرداخت‌های صورت‌گرفته وجود ندارد.

آقای نوری در خصوص ماهیت این مبلغ و علت کسر آن از مطالبات کشاورزان تصریح کرد: طبق قانون، گندم خریداری‌شده از سوی دولت دارای «بیمه اجباری» است و مزرعه باید در زمان کشت تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد. از آنجا که ممکن است برخی کشاورزان در زمان کشت، حق بیمه خود را پرداخت نکنند، در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه، سهم حق بیمه کشاورز را در زمان کشت (قطعه سبز مزرعه) به‌جای او به صندوق بیمه پرداخت کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در واقع، سازمان برنامه و بودجه پیش از این و در زمان کشت، سهم حق بیمه کشاورز را از طرف او به صندوق بیمه پرداخت کرده بود؛ بنابراین کسر این مبلغ از مطالبات نهایی کشاورزان در زمان خرید تضمینی گندم، در حقیقت تسویه بدهی قبلی دولت بوده است.

او با تأکید بر اینکه این فرآیند در سال‌های قبل نیز به همین شکل اجرا شده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه در حقیقت وجهی را که پیش‌تر به نیابت از کشاورز به صندوق بیمه واریز کرده بود، از مطالبات نهایی کسر کرده است. با ارائه این توضیحات کارشناسی و بررسی‌های صورت‌گرفته، ابهامات دیوان محاسبات در این زمینه کاملاً مرتفع شده و محاسبات انجام‌شده مطابق با نص صریح قانون بوده است.

چند روز پیش و به دنبال پیگیری‌های بنیاد ملی گندم‌کاران و شکایت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، کسر درصدی از مطالبات گندم‌کاران بابت سهم بیمه (معادل حدود ۳ درصد کل مطالبات) را زیر ذره‌بین برده و خواستار ارائه مستندات قانونی یا بازگرداندن این مبلغ به کشاورزان شده بود که با توضیحات اخیر وزارت جهاد کشاورزی، ابعاد این پرونده شفاف‌سازی شد