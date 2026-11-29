

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم بدمینتون چادرملوی اردکان در دیداری حساس از رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون مردان کشور، موفق شد قهرمان فصل گذشته این مسابقات را شکست دهد و بار دیگر به صدر جدول بازگردد.

تیم بدمینتون چادرملوی اردکان در چهارمین دیدار خود از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون مردان ایران، میزبان تیم کاژه تهران بود و در پایان دیداری پرچالش، با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

این مسابقه که با حواشی و تصمیمات بحث‌برانگیز همراه بود، در نهایت با برتری نماینده اردکان به پایان رسید تا چادرملو با کسب این پیروزی ارزشمند، بار دیگر جایگاه نخست جدول رده‌بندی را از آن خود کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده مسابقات، تیم بدمینتون چادرملوی اردکان در هفته پنجم رقابت‌ها استراحت خواهد داشت.