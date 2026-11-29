به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای عبور از ناترازی انرژی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه استان از ۳۱۳ مگاوات در سال ۱۴۰۴ به ۶۱۳ مگاوات در سال ۱۴۰۵ رسیده و با ساماندهی مجوز‌های غیرفعال، حدود ۶ هزار هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید آزاد شده است.

ناترازی انرژی و ضرورت تأمین پایدار برق برای صنایع و زیرساخت‌های تولیدی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به یکی از اولویت‌های مهم استان کرمان تبدیل کرده است. برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشید و عرصه‌های مستعد، در کنار اصلاح فرآیند‌های اداری و تسهیل سرمایه‌گذاری، زمینه شتاب‌گرفتن توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این استان را فراهم کرده است.



بر اساس آخرین گزارش توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان، ظرفیت نیروگاه‌های متصل به شبکه از ۳۱۳ مگاوات در سال ۱۴۰۴ به ۶۱۳ مگاوات در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ رشدی که ظرفیت عملیاتی انرژی خورشیدی استان را در یک سال تقریباً دو برابر کرده است. همچنین ۵۰۳ مگاوات پروژه خورشیدی در مراحل مختلف احداث قرار دارد و هدف‌گذاری استان، دستیابی به ظرفیت بیش از یک‌هزار مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۵ و ۲ هزار مگاوات تا سال ۱۴۰۷ است.



علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، توسعه انرژی خورشیدی را ضرورتی راهبردی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و کمک به تأمین پایدار انرژی دانست و گفت: کرمان با برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشید و گستردگی عرصه‌های مستعد، موقعیت مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و می‌تواند در تأمین انرژی جنوب شرق کشور نیز نقش‌آفرینی کند.



وی با تأکید بر ضرورت عبور از پروژه‌های پراکنده و کم‌تحرک افزود: توسعه این بخش باید هدفمند، متناسب با ظرفیت واقعی شبکه و مبتنی بر اجرای عملی پروژه‌ها باشد.



رشد حدود ۱۰ برابری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در چهار سال



بررسی روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کرمان نشان می‌دهد ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌ها از ۲۱ مگاوات در سال ۱۳۹۶ به ۳۵، ۴۶، ۴۸، ۵۸ و ۷۸ مگاوات در سال‌های بعد رسیده و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۸ مگاوات، در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۶ مگاوات و در سال ۱۴۰۴ به ۳۱۳ مگاوات افزایش یافته است.



این روند در سال ۱۴۰۵ با ثبت ظرفیت ۶۱۳ مگاوات شتاب بیشتری گرفته و ظرفیت نیروگاه‌های متصل به شبکه استان طی چهار سال اخیر حدود ۱۰ برابر شده است.



برنامه توسعه انرژی خورشیدی کرمان بر دستیابی به ظرفیت یک‌هزار مگاوات در سال ۱۴۰۵، یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۶ و ۲ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۷ استوار است. با این حال، تحقق این اهداف تنها به صدور مجوز یا آغاز عملیات اجرایی محدود نمی‌شود و اتصال نیروگاه‌ها به شبکه، توسعه زیرساخت انتقال و امکان تزریق پایدار برق نیز از الزامات اصلی آن به شمار می‌رود.



آزادسازی ۶ هزار هکتار زمین با ساماندهی مجوز‌های غیرفعال



یکی از اقدامات مهم برای تسریع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کرمان، ساماندهی پروانه‌ها و قرارداد‌های راکد بوده است؛ مجوز‌هایی که بخشی از ظرفیت زمین و شبکه استان را بدون دستیابی به خروجی عملیاتی درگیر کرده بودند.



بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۲ هزار و ۳۸۶ مگاوات پروانه تعلیق و ۳ هزار و ۹۳۳ مگاوات از پروانه‌ها و قرارداد‌های راکد ابطال شده است. در نتیجه این اقدامات، حدود ۶ هزار هکتار زمین آزاد شده تا امکان واگذاری آن به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و دارای توان اجرایی فراهم شود.



ذاکری‌هرندی ساماندهی مجوز‌های غیرفعال را از پیش‌شرط‌های اصلاح فضای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و تأکید کرد: اولویت باید با سرمایه‌گذارانی باشد که از توان مالی، اهلیت فنی و برنامه اجرایی مشخص برخوردارند.



آزادسازی ظرفیت‌های اشغال‌شده در شبکه، پست‌ها و خطوط انتقال نیز از اهداف این فرآیند است؛ اقدامی که می‌تواند امکان ورود پروژه‌های دارای قابلیت اجرا را افزایش دهد.



در همین چارچوب، صنایع معدنی، فولادی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی برای مشارکت در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان.





تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و طولانی‌شدن فرآیند‌های اداری از جمله موانعی است که می‌تواند اجرای پروژه‌های زیرساختی را با تأخیر مواجه کند. در استان کرمان، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش موانع بین‌بخشی از محور‌های پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بوده است.



برگزاری جلسات هفتگی با ریاست استاندار یا معاون استاندار، پیگیری تعارضات اراضی با همکاری منابع طبیعی و امور اراضی، تسریع استعلام‌های محیط‌زیستی و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نظارت میدانی بر روند اجرای پروژه‌ها، از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.



همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مرتبط با برنامه یک‌هزار مگاواتی به‌صورت هفتگی رصد می‌شود تا وضعیت واقعی اجرای طرح‌ها و موانع احتمالی آنها مشخص شود.



پیشنهاد ایجاد مرکز راهبری انرژی‌های تجدیدپذیر



یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای ساماندهی و تسریع توسعه انرژی خورشیدی در کرمان، ایجاد مرکز راهبری انرژی‌های تجدیدپذیر استان است؛ مرکزی که با تجمیع وظایف و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، از پراکندگی تصمیم‌گیری جلوگیری کند.



بر اساس طرح پیشنهادی، این مرکز چهار مأموریت اصلی خواهد داشت: ایجاد پنجره واحد تخصصی برای هماهنگی استعلام‌ها، واگذاری زمین و اتصال به شبکه؛ تقویت هماهنگی میان شرکت برق منطقه‌ای، ساتبا، سرمایه‌گذاران و استانداری؛ پایش آنلاین ظرفیت‌های فعال و پروژه‌های در حال احداث؛ و مدیریت فنی شبکه برای برنامه‌ریزی تزریق پایدار برق، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف.



توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تنها به نصب تجهیزات تولید برق محدود نیست و ظرفیت شبکه، مطالعات اتصال، زیرساخت انتقال و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در بهره‌برداری مؤثر از این نیروگاه‌ها نقش تعیین‌کننده دارند.



توسعه شبکه انتقال؛ شرط تحقق هدف ۲ هزار مگاواتی



با وجود افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، محدودیت انتقال شبکه و احتمال حبس تولید همچنان از چالش‌های اصلی این بخش در استان است. به همین دلیل، توسعه زیرساخت انتقال برق باید هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید دنبال شود.



توسعه پست‌ها و خطوط انتقال ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت در مناطق بردسیر، بافت، رفسنجان و بم از نیاز‌های اولویت‌دار استان است.



همچنین تفویض بخشی از اختیارات شرکت توانیر و ساتبا به شرکت برق منطقه‌ای کرمان در زمینه تأیید مطالعات اتصال به شبکه، مبادله الحاقیه‌ها و مجوز‌های تغییر آرایش فنی، از درخواست‌های مطرح‌شده برای کاهش زمان اجرای پروژه‌هاست.



تسهیل مدل تخصیص و اجرای ظرفیت‌های ماده ۱۶ و همکاری در تهاتر برق تجدیدپذیر با صنایع بزرگ استان نیز از دیگر موضوعات مورد پیگیری است؛ سازوکاری که می‌تواند به ایجاد تقاضای پایدار برای برق خورشیدی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند.



پنج مانع اصلی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی

با وجود اقدامات انجام‌شده، توسعه انرژی خورشیدی در کرمان همچنان با موانعی روبه‌روست که رفع آنها برای تداوم روند اجرای پروژه‌ها ضروری است.



تأمین منابع مالی، تخصیص ارز و دسترسی به تسهیلات بانکی، تأمین تجهیزات و فرآیند‌های گمرکی، طولانی‌شدن واگذاری زمین و دریافت استعلام‌ها، زمان‌بر بودن مطالعات فنی و تأیید مجوز اتصال به شبکه و در نهایت محدودیت زیرساخت انتقال برق، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران به شمار می‌روند.



در این میان، محدودیت شبکه انتقال اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش ظرفیت تولید، بدون توسعه متناسب زیرساخت انتقال، الزاماً به افزایش برق قابل استفاده منجر نخواهد شد.



از این رو، در کنار تسریع فرآیند‌های اداری و تأمین مالی، توسعه پست‌ها و خطوط انتقال نیز باید به‌عنوان اولویتی هم‌زمان دنبال شود.





مجموع اقدامات و برنامه‌های استان کرمان نشان می‌دهد توسعه انرژی خورشیدی وارد مرحله‌ای شده که در آن افزایش ظرفیت تولید، ساماندهی سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم‌کردن امکان اتصال پایدار به شبکه به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود.



اتصال پروژه‌های در حال احداث به شبکه سراسری با حمایت فنی توانیر و فراهم‌کردن امکان تزریق پایدار برق تجدیدپذیر، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، از اهداف این برنامه است. تیم انرژی‌های تجدیدپذیر استان نیز برای راه‌اندازی پایلوت مرکز راهبری اعلام آمادگی کرده است.



ذاکری‌هرندی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را فرصتی برای عبور از محدودیت‌های انرژی و تقویت زیرساخت تولید در استان دانست و تحقق آن را نیازمند همراهی سرمایه‌گذاران توانمند، اصلاح فرآیند‌های اجرایی، تأمین منابع مالی و پشتیبانی مجموعه صنعت برق کشور عنوان کرد.



کرمان اکنون با ثبت ۶۱۳ مگاوات ظرفیت متصل به شبکه، آزادسازی حدود ۶ هزار هکتار زمین و وجود ۵۰۳ مگاوات پروژه در حال احداث، گام‌های مهمی در مسیر توسعه انرژی خورشیدی برداشته است؛ مسیری که موفقیت آن در نهایت با میزان برق تولیدشده، امکان انتقال پایدار و سهم نیروگاه‌های خورشیدی در تأمین نیاز انرژی استان سنجیده خواهد شد.