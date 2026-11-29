به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با تشریح عملکرد نظارت‌های بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در هشت‌ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، ۱۳ هزار و ۴۴۷ مورد بازدید از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، یک هزار و ۷۸۸ مورد عدم انطباق بهداشتی شناسایی و ۳۱ هزار و ۹۱۹ کیلوگرم و ۳۵۰ گرم فرآورده خام دامی ضبط شده است. همچنین ۸۰ مورد نمونه‌برداری بهداشتی انجام و ۱۶۳ پرونده نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

اشرفی با تأکید بر اینکه نظارت بر فرآورده‌های خام دامی، مستقیماً با سلامت روزمره مردم ارتباط دارد، گفت: کنترل سلامت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و سایر فرآورده‌های با منشأ دامی، صرفاً به بررسی ظاهری محصول محدود نمی‌شود؛ بلکه شرایط بهداشتی محل فعالیت، نحوه نگهداری، دمای یخچال‌ها و سردخانه‌ها، رعایت زنجیره سرد، تاریخ تولید و انقضا، هویت و قابلیت رهگیری محصول و رعایت ضوابط حمل‌ونقل نیز در جریان بازرسی‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: باتوجه‌به گستردگی مراکز عرضه و تفاوت ساعات فعالیت آنها، برنامه‌های نظارتی دامپزشکی به‌صورت مستمر و متناسب با شرایط فعالیت واحد‌ها اجرا می‌شود و بازرسی‌ها به ساعات اداری محدود نیست. در این فرایند، کارشناسان و بازرسان بهداشتی با حضور میدانی در واحد‌های تحت پوشش، وضعیت رعایت ضوابط را بررسی و در صورت مشاهده تخلف، متناسب با نوع و میزان عدم انطباق، اقدامات قانونی لازم را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بین‌بخشی در ارتقای اثربخشی نظارت‌ها گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال، یک هزار و ۸۶۱ مورد بازدید از واحد‌ها در قالب بازرسی‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان و طی ۲۴۶ روز بازدید انجام شده است.

اشرفی افزود: از این تعداد، یک هزار و ۱۹۲ مورد با همکاری مجموعه بهداشت و محیط، ۳۱۳ مورد با جهاد کشاورزی، ۹۵ مورد با صنعت، معدن و تجارت، ۹۲ مورد با اتاق اصناف، ۸۹ مورد با تعزیرات حکومتی، ۳۲ مورد با پلیس امنیت اقتصادی، ۲۶ مورد با پلیس اماکن و ۲۲ مورد با راهداری انجام شده است. این همکاری‌ها باهدف افزایش پوشش نظارتی، هماهنگی در برخورد با تخلفات و ارتقای سلامت فرآورده‌های عرضه‌شده در سطح استان صورت‌گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان در پایان با تأکید بر اینکه مردم نیز حلقه مهمی از زنجیره نظارت بر سلامت مواد غذایی هستند، ادامه داد: شهروندان فرآورده‌های خام دامی را از مراکز مجاز و دارای شرایط بهداشتی تهیه کنند، به مهر و برچسب دامپزشکی، مشخصات تولیدکننده، تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری محصولات توجه داشته باشند و از خرید فرآورده‌های فاقد هویت و منشأ مشخص خودداری کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا شرایط غیربهداشتی در مراکز عرضه، موضوع را از طریق مجاری ارتباطی دامپزشکی گزارش دهند تا امکان بررسی و پیگیری به‌موقع فراهم شود.