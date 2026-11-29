به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ساعت ۹ صبح امروز تا ساعت ۱۲، عملیات انهدام و انفجار‌های کنترل‌شده مرتبط با مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی در برخی محدوده‌های شمال و جنوب کلان‌شهر اصفهان از جمله منطقه بهارستان، کوه صفه و محدوده شهر ابریشم اجرا می‌شود.

منصور شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه صدا‌های شنیده‌شده در این مناطق کاملاً برنامه‌ریزی‌شده است افزود: بر این اساس با توجه به انفجار‌های کنترل‌شده جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.