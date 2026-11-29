در ۲۴ ساعت گذشته، در بازه ۶ تا ۷ آذر ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اخبار تکذیب شده ۲۴ ساعت گذشته؛ بازه ۵ تا ۶ آذربه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۶ تا ۷ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



توئیت منتسب به وزیر خزانه‌داری آمریکا با مضمون تمسخر و پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی

توئیت منتسب به وزیر خزانه‌داری آمریکا با مضمون تمسخر و پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی، از سوی خبرآنلاین تکذیب شد.

ادعای سکته، بستری شدن و به کما رفتن جواد رضویان

خبر سکته، بستری شدن و به کما رفتن جواد رضویان، با گزارش تسنیم تکذیب شد.

ادعای بازداشت حسین شمخانی، فرزند شهید علی شمخانی

شایعه بازداشت حسین شمخانی، فرزند شهید علی شمخانی، از سوی فرهیختگان تکذیب شد.

ادعای توافق پزشکیان با آیت‌الله علم‌الهدی درباره برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در مشهد

ادعای توافق رئیس‌جمهور با آیت‌الله علم‌الهدی برای برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در مشهد، از سوی امام جمعه مشهد تکذیب شد.

ادعای بازداشت سعید روستایی کارگردان سینما پس از تصادف و درگیری در خیابان سنایی تهران

خبر بازداشت سعید روستایی پس از تصادف و درگیری در خیابان سنایی تهران، با واکنش و تکذیب در صفحه مجازی این هنرمند همراه شد.

ادعای انحلال شورا‌های شهر و روستا تا پایان سال و اداره شهر‌ها توسط وزارت کشور

ادعای انحلال شورا‌های شهر و روستا تا پایان سال و واگذاری اداره شهر‌ها به وزارت کشور، از سوی مجلس تکذیب شد.

ادعای مذاکره باشگاه پرسپولیس با یحیی گل‌محمدی به عنوان گزینه مربیگری

شایعه مذاکره باشگاه پرسپولیس با یحیی گل‌محمدی برای بازگشت به نیمکت این تیم، از سوی باشگاه پرسپولیس تکذیب شد.

تبلیغات غیرمستند درباره درمان قطعی دیابت در اینستاگرام

ادعا‌های تبلیغاتی درباره درمان قطعی دیابت در اینستاگرام، از سوی انجمن دیابت ایران تکذیب شد.







