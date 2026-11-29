

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: پویش سراسری اهدای خون «بی‌نهایت مهر» به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از فردا ۹ آذر در سراسر کشور آغاز می‌شود و تا ۱۶ آذر، روز دانشجو، ادامه خواهد داشت.

مهدی‌زاده افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون، توسعه مشارکت اجتماعی و تأمین خون مورد نیاز بیماران برگزار می‌شود.

وی از بانوان، دانشجویان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همه اقشار مردم دعوت کرد با پیوستن به پویش «بی‌نهایت مهر» و مراجعه به مراکز اهدای خون، در این اقدام ارزشمند مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: اهدای خون، اهدای زندگی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند امید تازه‌ای به بیماران نیازمند ببخشد؛ امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، به‌ویژه بانوان و دانشجویان، شاهد استقبال پرشور از این پویش باشیم.