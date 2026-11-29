به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ آرزو اشرفی‌زاده در بازدید از رودخانه نازلو، در مسیر منتهی به دریاچه ارومیه، بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، اصلاح الگوی کشت و تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب تأکید کرد.

وی چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تعامل و تبادل تجربیات میان دستگاه‌های اجرایی و استان‌های حوضه را ضروری دانست و افزود: مشکلاتی همچون برداشت‌های غیرمجاز، مداخلات در مسیر رودخانه‌ها و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های متولی و حمایت‌های قانونی و اجرایی است.

مدیرکل تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تأکید بر اینکه اصلاح فرهنگ مصرف آب بدون توجه به معیشت کشاورزان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: تا زمانی که درآمد کشاورزان به مصرف بیشتر آب وابسته باشد، تغییر پایدار در الگوی مصرف محقق نخواهد شد؛ از این‌رو باید با ایجاد فرصت‌های درآمدی جایگزین و حمایت از فعالیت‌های کم‌آب‌بر، زمینه اصلاح این روند فراهم شود.

اشرفی‌زاده خاطرنشان کرد: افزایش تولید و توسعه سطح زیرکشت بدون توجه به ظرفیت منابع آبی می‌تواند اهداف حفاظت از منابع آب را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو جهاد کشاورزی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی، در اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری مصرف آب نقش فعال‌تری ایفا کند.