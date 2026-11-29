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هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با شکست منچستریونایتد ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
منچستریونایتد ۰ - ۴ برنتفورد
لیدزیونایتد ۳ - ۰ کاونتری سیتی
ایپسویچ تاون ۲ - ۲ آستون ویلا
* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:
اورتون - لیورپول (داربی لیورپول یا داربی مرسی ساید)
- در تاریخ داربی مرسی ساید از سال ۱۸۹۴ تا کنون دو تیم ۲۴۸۶ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم اورتون ۶۸ و لیورپول ۱۰۲ بار به برتری رسیدهاند. در این بازیها لیورپول ۳۵۰ و اورتون ۲۷۳ گل به ثمر رساندهاند. نویل ساوث هال از لیورپول با حضور در ۴۱ داربی مرسی ساید رکورد دار است و یان راش از لیورپول با ۲۵ گل رکورد دار گلزنی در این داربی است.
کریستال پالاس - هال سیتی
برایتون - نیوکاسل یونایتد
ساندرلند - تاتنهام
فولام - بورنموث
آرسنال - منچسترسیتی
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۸ امتیاز صدرنشین است و تیمهای برایتون و منچسترسیتی با ۲۲ و لیورپول با ۲۱ و برنتفورد با ۲۰ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند.