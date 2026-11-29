به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

منچستریونایتد ۰ - ۴ برنتفورد

لیدزیونایتد ۳ - ۰ کاونتری سیتی

ایپسویچ تاون ۲ - ۲ آستون ویلا

* برنامه - یک شنبه ۸ آذر:

اورتون - لیورپول (داربی لیورپول یا داربی مرسی ساید)

- در تاریخ داربی مرسی ساید از سال ۱۸۹۴ تا کنون دو تیم ۲۴۸۶ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم اورتون ۶۸ و لیورپول ۱۰۲ بار به برتری رسیده‌اند. در این بازی‌ها لیورپول ۳۵۰ و اورتون ۲۷۳ گل به ثمر رسانده‌اند. نویل ساوث هال از لیورپول با حضور در ۴۱ داربی مرسی ساید رکورد دار است و یان راش از لیورپول با ۲۵ گل رکورد دار گلزنی در این داربی است.

کریستال پالاس - هال سیتی

برایتون - نیوکاسل یونایتد

ساندرلند - تاتنهام

فولام - بورنموث

آرسنال - منچسترسیتی

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۸ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های برایتون و منچسترسیتی با ۲۲ و لیورپول با ۲۱ و برنتفورد با ۲۰ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.