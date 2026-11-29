۹ هزار و ۴۱۶ مترمربع از اراضی کشاورزی روستای قادیکلای بزرگ قائم‌شهر در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع شد.

قلع و قمع ۹ هزار و ۴۱۶ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در قائم‌شهر

قلع و قمع ۹ هزار و ۴۱۶ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در قائم‌شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از قلع و قمع مستحدثات و اقدامات غیرمجاز در ۹ هزار و ۴۱۶ مترمربع از اراضی کشاورزی روستای قادیکلای بزرگ این شهرستان خبر داد.

معصومه صفری اوریمی گفت: این عملیات چهارم آذرماه با حضور نماینده دادستانی، نیرو‌های انتظامی و کارشناسان امور اراضی و در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات، ۲۸ مورد تفکیک و قطعه‌بندی اراضی به مساحت ۹ هزار و ۱۰۰ مترمربع، پنج مورد احداث بنا به مساحت ۳۱۶ مترمربع و دو مورد دیوارکشی به طول ۱۹۰ متر قلع و قمع شد. اقدامات مربوط به سنگ‌ریزی در اراضی مورد نظر نیز در چارچوب این عملیات مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی گفت: تغییر کاربری غیرمجاز و تفکیک زمین‌های کشاورزی، بستر تولید محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند و می‌تواند سطح اراضی قابل کشت و ظرفیت تأمین امنیت غذایی را کاهش دهد.

صفری اوریمی افزود: گشت‌های امور اراضی به‌صورت مستمر وضعیت زمین‌های کشاورزی شهرستان را رصد می‌کنند و تخلفاتی مانند تفکیک، قطعه‌بندی، احداث بنا و دیوارکشی را از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنند.

وی از شهروندان و بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی اطلاع دهند.