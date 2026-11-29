رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سوخت جایگزین در دسترس واحد‌های تولیدی استان است، گفت: سهمیه سوخت سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به میزان ۱۶ میلیون لیتر تخصیص یافته است



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری درباره احتمال بروز مشکل در تأمین سوخت شهرستان‌ها و مناطق مختلف خراسان جنوبی افزود: با توجه به شناور بودن سهمیه سوخت در بخش ماشین‌آلات کشاورزی، چنانچه در بخشی از استان شرایط بحرانی ایجاد شود، امکان جابه‌جایی سوخت و تأمین نیاز آن منطقه از محل سهمیه سایر مناطق وجود دارد و در این زمینه باید کسری سهمیه سوخت تأمین شود.

وی درباره برنامه هماهنگی میان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های گاز و برق برای تضمین تداوم تولید کشاورزی در زمستان نیز افزود: شرایط برای دریافت سوخت ذخیره و جایگزین فراهم شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در خصوص نحوه تخصیص گازوئیل به ماشین‌آلات کشاورزی نیز گفت: ماشین‌آلاتی که به دستگاه موقعیت‌یاب (GPS) مجهز هستند، متناسب با میزان کارکرد دستگاه، سوخت دریافت می‌کنند و ماشین‌آلات فاقد GPS نیز به ازای هر اسب بخار، یک لیتر سوخت دریافت خواهند کرد.

اسفندیاری افزود: چنانچه بهره برداران ماشین‌آلات فاقد GPS به میزان بیشتری سوخت نیاز داشته باشند، باید نسبت به نصب این دستگاه اقدام کنند تا میزان کارکرد واقعی ماشین‌آلات محاسبه و سوخت متناسب با آن تخصیص یابد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تأمین انرژی واحد‌های تولیدی در فصل زمستان گفت: به تمامی گلخانه‌داران، مرغداری‌ها و سایر واحد‌های تولیدی اطلاع‌رسانی شده است تا برای مواقع افت فشار یا قطع احتمالی گاز، نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند.

وی افزود: برخی از این واحد‌ها نیز از سال گذشته سوخت جایگزین در اختیار دارند و برای استفاده از آن در شرایط اضطراری اقدام کرده‌اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی درباره تأمین نفت سفید و گازوئیل گفت: واحد‌های فاقد گاز طبیعی برای تأمین نفت سفید و گازوئیل مورد نیاز خود می‌توانند به سامانه سدف مراجعه و درخواست سوخت ثبت کنند.