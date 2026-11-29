: در پی بازرسی های نظارتی استان، تخلف مربوط به ثبت صوری اسناد ورود و خروج یک‌هزار و ۵۰ حلقه لاستیک وارداتی خودروهای سبک و سنگین توسط یکی از عوامل توزیع در استان شناسایی و کشف شد.

بهمن جعفری افزود: ارزش ریالی تخلف مکشوفه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در همین زمینه پرونده تخلفاتی با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان لرستان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای مشمول ضوابط نظارتی بیان کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در شبکه توزیع کالا از اولویت‌های نظارتی این اداره‌کل است.