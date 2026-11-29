



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی افزود: ساعت سه و سی دقیقه بامداد امروز یک فروند پهپاد دشمن به یک قایق صیادی در محدوده شهرستان سیریک اصابت کرد .

وی گفت: این قایق صیادی متعلق به یکی از اهالی سیریک، سه سرنشین داشت که تاکنون دو تن از آنها پیدا شده اند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهرستان سیریک منتقل شده‌اند.

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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: سرنوشت یکی دیگر از سرنشینان این قایق همچنان نامعلوم است و جست‌وجو برای یافتن وی با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

نفیسی افزود: اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت سرنشین مفقود شده پس از دریافت گزارش‌های رسمی و مشخص شدن ابعاد حادثه اطلاع‌رسانی می شود.





