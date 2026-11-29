مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از تشدید پایش و کنترل مصرف، بازدید از سه هزار و ۳۵۶ مرکز و قطع گاز ۳۲۴ مشترک پرمصرف و غیرمجاز از جمله ۱۳۲ باغ و ویلا، پنج مرکز تجاری عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط‌عمومی شرکت گاز استان اردبیل، معرفت خدابنده اظهار کرد: از پایش‌های انجام گرفته در روز‌های اخیر، یک هزار و ۴۸۹ بازدید و پایش مربوط به مراکز اداری و دولتی، ۷۸ مورد مراکز تجاری و عمومی و یک هزار و ۷۸۹ مورد سایر مراکز بوده است.

وی در خصوص انشعاب‌های قطع شده نیز تصریح کرد: انشعابات مربوط به ۱۳۲ باغ و ویلا، یک استخر عمومی، ۲۲ گرمایش فضای باز غیرمجاز، پنج مرکز تجاری عمومی و ۱۶۴ مورد سایر مراکز پرمصرف یا غیرمجاز بوده است.

وی ادامه داد: نظارت‌ها با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی همچنان ادامه خواهد داشت و رعایت دمای آسایش ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد در روز‌های سرد مورد تاکید و انتظار است.

خدابنده جلودار گفت: پایش مستمر مصرف گاز، برخورد با مصارف غیرمجاز و همراهی مردم، سه محور اصلی مدیریت مصرف گاز در روز‌های سرد سال است.

بیش از ۶۰۷ هزار مشترک گاز در استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد ۵۰ هزار مشترک در بخش تجاری و عمومی، سه هزار مشترک در بخش صنعتی و بقیه یعنی ۵۵۴ هزار مشترک (۹۱ درصد کل مشترکان) در بخش خانگی است.