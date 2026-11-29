بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز دختر پایه سوم ابتدایی رفسنجان در دویست‌وهفتادوسومین شب اجتماع مردمی میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، همزمان با هفته قرآن، عترت و نماز و در دویست‌وهفتادوسومین شب حضور مردم رفسنجان در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز دختر پایه سوم ابتدایی مدارس این شهرستان، جشن تکلیف خود را در میان اجتماع مردم ولایتمدار و متدین رفسنجان برگزار کردند.

این مراسم به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان برگزار شد و دختران تازه‌مکلف‌شده، آغاز فصل تازه‌ای از زندگی دینی خود را در کنار مردم جشن گرفتند.

این آیین، فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآن، نماز و تقویت پیوند نسل نوجوان با ارزش‌های دینی بود.