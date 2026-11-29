معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا با اشاره به نقش جریان‌های اقتصادی پنهان در برخی ناهنجاری‌های فرهنگی، خواستار نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر رویدادهای فرهنگی و ورزشی و پاسخگویی فرمانداری‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ پاسدار سیدمصطفی بازوند معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به نقش جریان‌های اقتصادی پنهان در شکل‌گیری برخی ناهنجاری‌های فرهنگی گفت: پشت بسیاری از این ناهنجاری‌ها و طراحی‌های ضدفرهنگی، کارتل‌ها و جریان‌های اقتصادی پنهان قرار دارند و نباید با ساده‌انگاری از کنار مسائل فرهنگی عبور کرد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج، عملیاتی کردن رویکرد راهبردی هر ایرانی یک بسیجی را از اولویت‌های پیش‌رو دانست و افزود: بسیاری از مردم ممکن است عضو تشکیلات رسمی بسیج نباشند، اما منش، تفکر، روحیه ایثار و خدمت دارند و باید از این ظرفیت مردمی بهره گرفت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در تشریح برنامه‌های هفته بسیج در مازندران به اجرای نمایش تار و پود سرخ در مصلای بابل اشاره کرد و گفت: این نمایش با محوریت نقش زنان مقاومت، از واقعه مسجد گوهرشاد تا مدرسه میناب، روی صحنه رفت و بیش از سه هزار دانشجو و شهروند از آن استقبال کردند.

بازوند همچنین از راه‌اندازی مراکز تخصصی مشاوره و خانواده، نخستین مرکز آفرینش دخترانه کشور و مراکز استعدادیابی و رشد کودکان خبر داد و افزود: در حوزه محرومیت‌زدایی نیز ۶۵ واحد از طرح‌های عمرانی و حمایتی ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی، از جمله کلاردشت، حمل مصالح ساختمانی با استفاده از احشام را نمونه‌ای از تلاش جهادگران برای خدمت‌رسانی به مردم و همراهی با دولت دانست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نحوه بهره‌برداری از اماکن ورزشی یادگار کنگره‌های شهدا، خواستار نظارت دقیق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان بر رویدادهای برگزارشده در فضاهای عمومی و ورزشی شد و گفت: باید از بروز حاشیه‌ها پیشگیری و حرمت اماکن مزین به نام و یاد شهدا و ضوابط فرهنگی استان حفظ شود.

بازوند با تأکید بر لزوم پاسخگویی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های متولی در قبال ناهنجاری‌های احتمالی افزود: ترک‌فعل‌ها در این حوزه مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

وی در پایان، هم‌افزایی نهادهای نظارتی و قضایی را برای اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها و صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی ضروری دانست و بر استمرار همراهی سپاه و بسیج با دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.