در مراسمی به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) از فعالان و بانوان خادم ستاد نماز جمعه همدان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان در این مراسم با قدردانی از تلاش بانوان فعال در ستاد نماز جمعه گفت: خادمان و فعالان این مجموعه نقش مؤثری در برگزاری هرچه بهتر آیین عبادی سیاسی نماز جمعه دارند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی بخش بانوان افزود: این بخش با محدودیت‌هایی روبه‌روست که امیدواریم با بهره‌برداری از مصلی جدید همدان مشکلات موجود برطرف و شرایط مناسب‌تری برای حضور بانوان فراهم شود.

امام جمعه همدان با تأکید بر ضرورت جذب نسل جوان به نماز جمعه تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند مردم به ویژه جوانان را از سنگر امن مساجد و مراکز دینی دور کنند باید با ایجاد جذابیت و فراهم کردن زمینه حضور نسل جوان ارتباط آنان با نماز جمعه تقویت شود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آن بانوی بزرگ اسلام را الگویی ارزشمند برای زنان جامعه دانست و گفت: بانوان باید در کنار فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نقش مادری خود را نیز به بهترین شکل ایفا کنند و در این جایگاه بدرخشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به جایگاه والای زن و مادر در اسلام تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند بنیان خانواده‌ها را تضعیف و از هم متلاشی کنند از این رو زنان و مادران باید با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند.

او در پایان، نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل آینده را مهم و اثرگذار دانست و بر ضرورت صیانت از سلامت خانواده و جامعه تأکید کرد.