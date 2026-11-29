هفتمین جشنواره قرمه مهریز با برپایی ۱۳۰ غرفه و اختصاص ۴۰ غرفه به عرضه قرمه، از ۹ تا ۱۴ آذرماه در باغ جهانی پهلوان‌پور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز، در نشست خبری با اصحاب رسانه و آیین رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره قرمه این شهرستان، از برگزاری این رویداد شش‌روزه خبر داد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی اصالت غذا‌های ایرانی و به‌ویژه غذا‌های بومی و محلی مهریز عنوان کرد و افزود: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان است.

فرماندار مهریز با اشاره به پیش‌بینی ۱۳۰ غرفه در این جشنواره گفت: ۴۰ غرفه به‌صورت ویژه به عرضه قرمه اختصاص یافته و سایر غرفه‌ها نیز محصولات غذایی محلی، نان‌های سنتی و دیگر تولیدات بومی شهرستان را عرضه خواهند کرد.

عسکرزاده با اشاره به ثبت ملی جشنواره قرمه مهریز افزود: در حاشیه این رویداد، ظرفیت‌های گردشگری شهرستان از جمله باغ جهانی پهلوان‌پور و قنات جهانی نیز به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.

وی از مردم و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در این جشنواره، ضمن آشنایی با فرهنگ غذایی و جاذبه‌های گردشگری مهریز، در معرفی غذا‌های اصیل و محلی این شهرستان مشارکت کنند.

هفتمین جشنواره قرمه مهریز از ۹ تا ۱۴ آذرماه در باغ جهانی پهلوان‌پور میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.