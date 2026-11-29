به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی بهمئی از پیش‌بینی تولید هزار و ۸۰۰ تن گوجه‌فرنگی در ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: بخشی از این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به استان‌های تهران، البرز و اصفهان ارسال می‌شود.

اکبر زکی‌نژاد، افزود: پیش‌بینی می‌شود با میانگین عملکرد ۶۰ تن در هر هکتار، مجموع تولید گوجه‌فرنگی به یک‌هزار و ۸۰۰ تن برسد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات سبزی و صیفی در فضای باز ادامه داد: بخش عمده‌ای از تولیدات گوجه‌فرنگی شهرستان علاوه بر تأمین نیاز بازار‌های داخلی شهرستان، به استان‌های اصفهان، البرز (کرج) و تهران ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهمئی ادامه داد: رعایت الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت منابع آبی، مدیریت صحیح مصرف آب و استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی، از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و حمایت از معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی است.







