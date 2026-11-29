سخنگوی سازمان امور مالیاتی: از حدود ۱۳ میلیون مودی مشمول استفاده از تسهیلات این تبصره، برای نزدیک به ۱۰ میلیون نفر مالیات صفر تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح جزئیات مالیات صفر برای مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: از حدود ۱۳ میلیون مودی مشمول استفاده از تسهیلات این تبصره، برای نزدیک به ۱۰ میلیون نفر مالیات صفر تعیین شده است.

وی با بیان اینکه مبنای تعیین مالیات، سود حاصل از فعالیت اقتصادی پس از کسر هزینه‌هاست، افزود: مطابق ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل تا سقف معافیت سالانه تعیین‌شده از پرداخت مالیات معاف هستند. این سقف برای امسال ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که اگر سود سالانه مودی پس از کسر هزینه‌ها به این مبلغ نرسد، مالیات وی صفر خواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه سقف معافیت ماده ۱۰۱ هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود، تصریح کرد: رقم ۷۲ میلیارد تومان که در محاسبات مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود، ناظر بر سقف میزان فروش است و نباید با سقف معافیت ۲۰۰ میلیون تومانی سود مشاغل اشتباه گرفته شود.

موحدی در ادامه درباره نحوه محاسبه مالیات افرادی که سود سالانه آنها بیش از سقف معافیت است، اظهار داشت: درآمد مازاد بر معافیت ۲۰۰ میلیون تومانی، مطابق نرخ‌های تصاعدی ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود؛ به‌طوری‌که نخستین ۲۰۰ میلیون تومان مازاد بر معافیت با نرخ ۱۵ درصد و بخش بعدی، یعنی مازاد بر ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد. درآمد مازاد بر ۴۰۰ میلیون تومان نیز مشمول نرخ بالاتر مقرر در ماده ۱۳۱ خواهد بود.

معافیت مالیاتی حقوق کارمندان؛ سقف معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومان

مهدی موحدی گفت: حقوق ۴۰ میلیون، از پرداخت مالیات معاف است. درآمدهای مازاد بر این سقف، بر اساس دامنه‌های تعیین‌شده مشمول مالیات می‌شوند؛ به‌طوری‌که درآمد ماهانه بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد بود. این قواعد و نرخ‌های مالیاتی برای تمامی کارکنان، اعم از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی، یکسان است.

وصول ۱۶۳۷ همت درآمد مالیاتی تا پایان آبان‌ماه

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور اظهار کرد: تا پایان ۳۰ آبان‌ماه امسال، حدود یک‌هزار و ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۳۷ همت، درآمد مالیاتی وصول شده است.

به گفته وی، این رقم حدود ۵۸ درصد از درآمد مالیاتی مصوب در قانون بودجه امسال را شامل می‌شود و ۴۲ درصد باقی‌مانده باید در چهار ماه پایانی سال، از ابتدای آذر تا پایان اسفندماه، وصول شود.

موحدی با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده تصریح کرد: تلاش سازمان بر این است که با استفاده از ابزارهای هوشمندسازی و شناسایی ظرفیت‌های پنهان مالیاتی، فرار مالیاتی را شناسایی و وصول کند؛ بدون آنکه فشار مضاعفی بر بخش تولید و کسب‌وکارهای شفاف وارد شود.

شناسایی ۳۰ همت کم‌اظهاری مالیاتی و ۲۰ همت اعتبار مالیاتی غیرواقعی

موحدی در تشریح دستاوردهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: گسترش صورت‌حساب‌های الکترونیکی، شفافیت اطلاعات در سمت خریداران و مدیریت ریسک مالیاتی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است.

وی افزود: در نتیجه اجرای این سازوکارها، حدود ۳۰ همت از محل کم‌اظهاری مالیات بر ارزش افزوده و بیش‌اظهاری اعتبار مالیاتی، عمدتاً در میان اشخاص حقوقی و مؤدیان بزرگ، شناسایی شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به مقابله با شرکت‌های صوری و فاکتورفروش‌ها اظهار کرد: شناسایی شرکت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت افراد کارتن‌خواب یا سالخورده اقدام به ایجاد اعتبار مالیاتی غیرواقعی می‌کردند، با استفاده از اطلاعات سامانه مؤدیان تسهیل شده است.

به گفته موحدی، تاکنون دست‌کم ۲۰ همت از این محل شناسایی شده است.

شناسایی انحراف در ضرایب سود مالیاتی اصناف با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به استفاده از ابزارهای هوشمند برای شناسایی فرار مالیاتی در میان صاحبان مشاغل گفت: رفتار مالیاتی مؤدیان با استفاده از الگوریتم‌های تحلیلی رصد می‌شود و مواردی که با الگوی متعارف فعالیت اقتصادی آن‌ها انطباق ندارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی یکی از مصادیق این انحرافات را استفاده از ضرایب سود غیرواقعی عنوان کرد و افزود: در برخی موارد، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به جای استفاده از ضریب سود متناسب با تخصص خود، از ضرایب مربوط به پزشکان عمومی استفاده کرده‌اند. موارد مشابهی نیز در میان فعالان صنفی از جمله آرایشگران، طلافروشان و میوه‌فروشان شناسایی شده است.

موحدی درباره میزان فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و مالیاتی، برآوردهای انجام‌شده در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ قابلیت انطباق با وضعیت فعلی را ندارند؛ از این رو سازمان امور مالیاتی از اعلام ارقام غیرمستند و برآوردهای شهودی درباره مجموع فرار مالیاتی کشور خودداری می‌کند.

رصد روزانه فروشگاه‌های اینترنتی و سکوهای مجازی از سوی سازمان مالیاتی

موحدی با اشاره به نظارت بر فعالیت اقتصادی فروشگاه‌های اینترنتی و سکوهای مجازی اظهار کرد: تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی که از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی یا کارت‌خوان استفاده می‌کنند، به‌صورت روزانه از طریق اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی رصد می‌شوند.

وی با اشاره به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در مناسبت‌هایی مانند بلک‌فرایدی افزود: اطلاعات مربوط به حساب‌های تجاری و فروش این کسب‌وکارها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و فعالان این حوزه نیز همانند سایر صاحبان مشاغل، مکلف به انجام تکالیف قانونی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: این کسب‌وکارها در صورت برخورداری از شرایط قانونی، می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز استفاده کنند.

پیگیری مالیات اموال مازاد بانک‌ها و امکان برداشت بدهی قطعی مالیاتی از حساب مؤدیان

موحدی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مالیات اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: پیگیری اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد، ادامه دارد و در این زمینه برگ‌های تشخیص مالیاتی متعددی صادر شده است.

وی همچنین از فراهم شدن امکان وصول بدهی‌های قطعی مالیاتی از حساب‌های بانکی مؤدیان بدهکار خبر داد و اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، سازوکار برداشت بدهی‌های قطعی مالیاتی از حساب‌های بانکی این افراد فراهم شده است.