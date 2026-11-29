جانشین معاونت مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برگزاری سومین یادواره شهدای مهندسی و تخریب سپاه در استان مرکزی خبر داد و گفت: این یادواره با روایتی داستانی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و بسیجیان، به شکلی متفاوت برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار حجت قربانی، جانشین معاونت مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با برنامه سلام خبرنگار با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره شهدای مهندسی سپاه اظهار کرد: این یادواره به تدبیر سردار سرلشکر شهید سلامی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و تأکید ایشان بر برگزاری کنگره‌ای متفاوت، باشکوه، نوآورانه، جذاب و خلاقانه بود.

وی افزود: در همین راستا، برگزاری یادواره شهدای مهندسی در ۱۱ منطقه از کشور برنامه‌ریزی شده است و تاکنون دو یادواره با حضور استان‌های مختلف برگزار شده است.

قربانی ادامه داد: سومین یادواره شهدای مهندسی و تخریب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهم آذرماه در استان مرکزی و با محوریت شهدای استان‌های مرکزی، سمنان و قم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه استان مرکزی در دوران دفاع مقدس گفت: در حوزه مهندسی و تخریب، بیش از ۸۰۰ شهید دفاع مقدس در این استان تقدیم انقلاب اسلامی شده‌اند. همچنین با توجه به نقش مؤثر صنعت در دوران دفاع مقدس و سهم قابل توجه استان مرکزی در این عرصه، از ۱۷۷ شهید صنعت نیز در این یادواره تجلیل خواهد شد.

روایت داستانی از مجاهدت‌های شهدای مهندسی سپاه

جانشین معاونت مهندسی سپاه با اشاره به رویکرد متفاوت برگزاری این یادواره تصریح کرد: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و بسیجیان، مراسم در قالب یک فیلمنامه و روایت داستانی اجرا شود.

وی توضیح داد: داستان مراسم از زندگی یک دانشجوی مهندسی آغاز می‌شود که قصد عزیمت به کشورهای دیگر را دارد؛ اما استاد او نکاتی را برایش مطرح می‌کند و در ادامه، استاد در دوران دفاع مقدس راهی جبهه‌ها می‌شود. پس از شهادت استاد، دانشجو به نقش مؤثر و مجاهدت‌های او پی می‌برد و در جریان روایت، رشادت‌ها و اقدامات همکاران مهندسی و تخریب سپاه در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر به تصویر کشیده می‌شود.

قربانی با اشاره به تقدیم ۱۰۳ شهید از مجموعه مهندسی در جنگ رمضان اظهار کرد: این شهدا با آگاهی از خطرات و احتمال شهادت، مسئولیت‌های مهندسی خود را انجام می‌دادند و برای ایفای نقش مؤثر در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.

وی همچنین به شهادت خانواده یکی از نیروهای مهندسی اشاره کرد و گفت: در یکی از حوادث تلخ جنگ رمضان، خانواده یکی از همکاران مهندسی مورد حمله قرار گرفت و همسر و فرزندان وی، از جمله نوزاد سه‌روزه‌اش به شهادت رسیدند؛ این حوادث نشان‌دهنده عمق مظلومیت و ایثار خانواده‌های مدافعان کشور است.

پل بعثت؛ نمونه‌ای از خلاقیت مهندسی رزمندگان

جانشین معاونت مهندسی سپاه با اشاره به ابتکارات و خلاقیت‌های مهندسی در دوران دفاع مقدس گفت: اقدامات مهندسی رزمندگان در آن دوران از نمونه‌های کم‌نظیر و قابل توجه در عرصه نظامی جهان به شمار می‌رود.

وی احداث پل بعثت بر روی رودخانه اروند را یکی از این ابتکارات دانست و افزود: این پل با توجه به شرایط دشوار رودخانه، عرض حدود ۹۰۰ متر، عمق ۱۲ متر و سرعت جریان آب، با استفاده از پنج هزار لوله فلزی احداث شد تا امکان تردد و پشتیبانی نیروها در جزیره و شهر فاو فراهم شود.

قربانی همچنین به احداث جاده و پل در مناطق باتلاقی و نیزارها اشاره کرد و گفت: در یکی از این اقدامات، نزدیک به ۱۴ کیلومتر پل بر روی باتلاقی احداث شد که عبور تجهیزات و دستگاه‌های معمول از آن امکان‌پذیر نبود. این اقدامات حاصل روحیه جهادی، ابتکار و تلاش شبانه‌روزی نیروهای مهندسی بود.

پدافند غیرعامل؛ مأموریت مهم مهندسی در شرایط امروز

قربانی در تشریح مأموریت‌ها و فعالیت‌های مهندسی سپاه اظهار کرد: اقدامات مهندسی بسیار گسترده و متنوع است و از احداث کانال، خاکریز و مواضع پدافندی تا فعالیت‌های مرتبط با پدافند غیرعامل را در بر می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در شرایط کنونی افزود: مهندسی و پدافند غیرعامل پیوندی جدی با یکدیگر دارند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، احداث مواضع امن، استحکامات پدافندی و سازه‌های ایمن، از دارایی‌های کشور شامل نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات در برابر تهدیدات دشمن محافظت کرد.

جانشین معاونت مهندسی سپاه در پایان با اشاره به تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در یادواره پیش‌رو خاطرنشان کرد: تلاش شده است با مشارکت مجموعه مهندسی و خانواده‌های شهدا، مراسمی در شأن ایثارگران این عرصه برگزار شود تا یاد و خاطره شهدای مهندسی و تخریب در اذهان زنده بماند و نسل‌های آینده با مجاهدت‌ها، ابتکارات و فداکاری‌های آنان بیشتر آشنا شوند.