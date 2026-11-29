به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، همزمان با هفته بسیج، هشتمین رویداد تولید محتوای بسیج با حضور ۳۰ تیم در محل فرمانداری شهرستان کهنوج برگزار شد.

این رویداد با هدف شناسایی استعداد‌های جوان، تقویت توانمندی فعالان فضای مجازی و تولید محتوای اثرگذار، در رشته‌ها و محور‌های مختلف برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های تخصصی، توانمندی‌های خود را در زمینه تولید آثار رسانه‌ای و محتوای دیجیتال به نمایش گذاشتند.

این رویداد فرصتی برای شناسایی استعداد‌های بومی و حمایت از تولیدکنندگان محتوای انقلابی و خلاق در فضای مجازی است.