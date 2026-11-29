به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری کرمان از آغاز همزمان طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو با حضور استاندار و فرمانداران سراسر استان از این هفته خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران اجرا می‌شود.

مقیمی‌زاده در نخستین جلسه کمیته اطلاع‌رسانی انرژی استان گفت:سه‌شنبه‌های بدون خودرو، اقدامی نمادین در راستای مسئولیت اجتماعی مدیران و فرهنگ‌سازی عمومی است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی استان، ابعاد و اهداف این پویش برای مردم تبیین شود.