به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پس از پایان مسابقات قرآن مسابقات قرآن کریم قرارگاه منطقه‌ای کربلا، ایوب تمیمی در رشته قرائت تحقیق، خانم جرفی در رشته قرائت ترتیل، محمد حربیان در رشته حفظ موضوعی و علی حسن‌زاده در رشته مفاهیم قرآن کریم به مرحله سراسری مسابقات قرآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه یافتند.

سرهنگ پاسدار سید حسین موسوی افزود: این نفرات برتر به عنوان نمایندگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا در مسابقات سراسری قرآن کریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.