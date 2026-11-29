به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ دکتر مجتبی قهرمان رضائیه گفت: این پویش با هدف توسعه فرهنگ اهدای خون، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و جلب مشارکت گروه‌های مختلف جامعه درتأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز دانشجو برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند بانوان و دانشجویان در شکل‌دهی به فرهنگ سلامت و نوع دوستی در جامعه، افزود: مشارکت بانوان در اهدای خون، علاوه بر کمک به تأمین نیاز‌های خونی بیماران، می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در خانواده و جامعه باشد.

مدیرکل انتقال خون استان از بانوان و دانشجویان دعوت کرد با حضور در مراکز اهدای خون استان در بازه زمانی اجرای این پویش، به جمع اهداکنندگان خون بپیوندند و با مشارکت در این اقدام ارزشمند، در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم شوند.