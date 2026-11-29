به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: به‌منظور ارتقای عملکرد و اطمینان از تداوم کارکرد ایمن تجهیزات و همچنین افزایش طول عمر مفید تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، همه‌ساله هم‌زمان با تعویض و جایگزینی سوخت جدید، فرصت مناسبی برای انجام مجموعه‌ای از اقدامات فنی و تخصصی فراهم می‌شود. در این بازه زمانی، علاوه بر عملیات سوخت‌گذاری، بازرسی‌های فنی، تعمیرات و فعالیت‌های مربوط به نگهداری تجهیزات نیروگاه نیز انجام می‌گیرد.

در این راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیریت شبکه برق کشور، عملیات سوخت‌گذاری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد و با انجام موفقیت‌آمیز این روند، نیروگاه اتمی بوشهر مجدداً در مدار تولید قرار گرفت و برق‌رسانی به شبکه سراسری برق کشور را از سر گرفت.

ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاوات است و از زمان راه‌اندازی تا قبل از توقف واحد برای تعمیرات این دوره، با رسیدن به مرز تولید ۸۲/۷ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی، نقش مهمی در تأمین انرژی کشور به‌ویژه در استان‌های جنوبی و کاهش خاموشی‌ها در دوره‌های اوج مصرف انرژی ایفا کرده است.

این نیروگاه به‌عنوان یک واحد تولید برق سازگار با محیط زیست، به‌هیچ‌وجه سبب آلودگی محیط زندگی انسان نمی‌شود و به‌عنوان انرژی پاک شناخته شده است؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای تولید انرژی تاکنون، با صرفه‌جویی حدود ۱۳۵/۷ میلیون بشکه معادل نفت خام (و یا معادل ۲۲/۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی)، از انتشار حدود ۸۹/۲ میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری نموده است.

بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر به‌عنوان نخستین تجربه استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور، به‌صورت کامل توسط متخصصین ایرانی انجام می‌شود.