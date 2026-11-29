به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه قرآن و معارف سیما در راستای انعکاس محافل و رویداد‌های قرآنی کشور، این مراسم را در دو نوبت، ساعت ۹ و ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه ۸ آذر به صورت زنده پخش خواهد کرد تا علاقه‌مندان در سراسر کشور از فیض این محفل بهره‌مند شوند.

در این محفل نورانی، از ۳۳ نفر از حافظان کل قرآن کریم که با انس و الفت با کلام وحی، در مسیر پاسداری از آیات الهی گام برداشته‌اند، تجلیل می‌شود؛ آیینی قرآنی که در پاسداشت تلاش حافظان و ترویج فرهنگ حفظ و انس با قرآن کریم برگزار خواهد شد.

همچنین در این مراسم، از نسخه انگلیسی طرح خودآموز تلاوت قرآن کریم رونمایی می‌شود؛ طرحی که با هدف تسهیل آموزش و ترویج صحیح‌خوانی آیات نورانی قرآن کریم تهیه شده است.

نسخه‌های فارسی و عربی این طرح نیز به همت اداره کل امور قرآنی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تولید شده و در پایگاه اینترنتی این مرکز در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار دارد.