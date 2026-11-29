به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رحیم تیموری گفت: طاهر کبوتری، سرمربی تیم جوانان روئینگ ایران، به همراه مانی رحمانی و سردار خضری در این رویداد بین‌المللی شرکت می‌کنند.

وی افزود: سومین دوره بازی‌های جهانی دانش‌آموزان از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود و رشته روئینگ برای نخستین بار در قالب رقابت‌های مجازی به برنامه این بازی‌ها اضافه شده است.

رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: رقابت‌های روئینگ مجازی طبق برنامه در روزهای۱۴ و ۱۵ آذرماه برگزار می‌شود و ورزشکاران در این بخش به‌صورت آنلاین و با استفاده از دستگاه‌های تخصصی روئینگ داخل سالن به رقابت خواهند پرداخت.

تیموری حضور ورزشکاران این شهرستان در رویداد‌های بین‌المللی را نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ورزش مهاباد دانست و ابراز امیدواری کرد این حضور زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر ورزشکاران در عرصه‌های ملی و جهانی باشد.